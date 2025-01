Stand: 29.01.2025 08:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schüsse auf Bushaltestellen in Bad Oldesloe und Reinfeld

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die am Freitagabend Schüsse auf insgesamt sieben Bushaltestellen in Bad Oldesloe und Reinfeld (beide Kreis Stormarn) beobachtet haben. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass Unbekannte mit einer Druckluftpistole die Glasscheiben der Haltestellen zerstört haben. Bei einigen Haltestellen konnten die Beamten kleine Löcher in den Scheiben feststellen. Zusätzlich wurden in Reinfeld und Bad Oldesloe auch bei drei Autos die Scheiben eingeschlagen. Der Sachschaden liegt laut Polizei insgesamt bei mehreren Tausend Euro. Als Motiv vermutet die Polizei Zerstörungswut. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Basketball-Programm "Trainer machen Schule" wird weiter gefördert

Das Basketball-Programm "Trainer machen Schule" von Björn Hinrichs aus Oersdorf (Kreis Segeberg) wird wohl weiter mit 100.000 Euro pro Jahr vom Land gefördert. Das hat der Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Ole Plambeck angekündigt. Es soll mit dem Haushalt des Landes endgültig beschlossen werden. Das Programm "Trainer machen Schule" gibt es seit 2011 und erreicht laut Hinrichs jährlich etwa 4.000 Kinder. Gemeinsam mit weiteren Trainern besucht er Schulen in ganz Schleswig-Holstein und vermittelt den Kindern mit Hilfe des Basketballs, "im Team zu spielen, zu trainieren, sich Ziele zu setzen und die auch zu erreichen." Außerdem sollen Sportlehrer fortgebildet werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Busverkehr in Südholstein: Warnstreik-Aufruf bei den VHH

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) für Freitag zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Dieser soll laut Gewerkschaft am Freitag um 3 Uhr beginnen und bis Sonnabend früh dauern. Das kommunale Busunternehmen aus Hamburg rechnet nach Angaben eines Sprechers mit Verspätungen oder Ausfällen. Die VHH fahren mit ihren Bussen in Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für die etwa 2.600 Beschäftigten der VHH. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 07:00 Uhr

