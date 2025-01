Stand: 22.01.2025 08:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

St. Adolf-Stift in Reinbek bekommt größere Notaufnahme

Am St. Adolf-Stift-Krankenhaus in Reinbek (Kreis Stormarn) wird am Mittwoch (22.1.) der Grundstein für eine Erweiterung gelegt. Geplant sind 70 zusätzliche Betten, insgesamt wären es dann etwa 430. Außerdem soll die Notaufnahme vergrößert werden, erklärt Geschäftsführer Fabian Linke. „Wir vervierfachen die Fläche ungefähr. Wir haben in der jetzigen Notaufnahme acht Behandlungsräume, im Neubau dann 22." Der Neubau und das neue Notfallzentrum sollen 48 Millionen Euro kosten und 2026 fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Kreis Stormarn: Ordnungsausschuss will vier neue Rettungswachen

Die Rettungswachen in Stemwarde, Trittau, Bargteheide und Reinfeld (alle Kreis Stormarn) sollen umgebaut und teilweise auch neu gebaut werden. Dafür hat sich der Ordnungsausschuss des Kreises am Dienstagabend einstimmig ausgesprochen, so der Ausschussvorsitzende Dennis Möck (CDU). Hintergrund ist, dass die bisherigen Wachen nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen und zu klein sind. Als nächstes beschäftigt sich der Bau- und Planungsausschuss des Kreises mit den Plänen. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Mit 80 km/h durch Elmshorn: Prozessauftakt vor Jugendgericht

Vor dem Elmshorner Jugendgericht muss sich am Mittwoch (22.1.) ein junger Mann wegen eines illegalen Autorennens verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll er im vergangenen September mit mehr als 80 Kilometer pro Stunde durch Elmshorn (Kreis Pinneberg) gefahren sein. Außerdem soll er vor der Polizei geflüchtet sein, als sie ihn anhalten wollte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es noch am selben Tag ein Urteil gibt. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

