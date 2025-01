Stand: 17.01.2025 08:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wedeler Bauausschuss: Sanierung der Steinberghalle beschlossen

Der Bauausschuss der Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) hat sich am Donnerstagabend für eine Sanierung der Steinberghalle ausgesprochen. Die Halle ist Trainings- und Heimspielstätte der Basketballer des SC Rist Wedel und dringend sanierungsbedürftig. Die Arbeiten sollen in zwei Bauabschnitten erfolgen, damit der Spielbetrieb des SC Rist Wedel aufrecht gehalten werden kann. Die Sanierung würde laut Stadt etwa 4,7 Millionen Euro kosten. Der Rat der Stadt muss die Sanierung in seiner nächsten Sitzung Ende Januar dann noch final beschließen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

Ausbau AKN-Strecke: Neue Umgehungsstraße in Ellerau

Ab Freitagnachmittag 13 Uhr ist die neue Verbindungsstraße in Ellerau (Kreis Segeberg) auch für Kraftfahrzeuge freigegeben. Bisher war die nur für Radfahrer und Fußgänger frei. Jetzt, so die Stadt Quickborn, darf auch der Autoverkehr durch. Grund für die Änderung ist der Streckenausbau der AKN-Strecke zwischen Ellerau und Burgwedel. Deshalb ist die zentrale Kreuzung in Ellerau wegen Bauarbeiten am Bahnhof gesperrt. Die Sperrung an der Ellerauer Bahnstraße dauert noch bis Ende Februar. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

Neubaugebiet in Norderstedt: Rechtlicher Rahmen steht

Der Stadtentwicklungsausschuss in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat am Donnerstagabend über das geplante Neubaugebiet "Grüne Heyde" - eines der größten Bauprojekte im Hamburger Umland - gesprochen und ist den nächsten Schritt in der Planung gegangen. Laut Ausschussvorsitzenden ist jetzt der rechtliche Rahmen für das Neubaugebiet gelegt. Bis der Bebauungsplan aufgestellt werden kann, dauert es nach Einschätzung des Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses noch mindestens zwei Jahre. Baubeginn ist dann frühestens in vier Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

