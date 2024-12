Stand: 20.12.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Lkw umgekippt: A21 Richtung Norden gesperrt

Auf der A21 zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Leezen (Kreis Segeberg) ist am Freitagmorgen ein Lkw umgekippt. Deshalb ist die Fahrbahn Richtung Norden seit um 5 Uhr gesperrt. Laut Polizei geschah der Unfall am Anfang einer Baustelle. Mit zu hohem Tempo sei der Lastwagen in den einspurigen Bereich gefahren, wodurch die im Gespann hängenden Fleischhälften in Schwingung geraten seien. Der Lkw kippte schließlich um. Ein Bergungsteam sei unterwegs, so die Polizei. Bis zur Freigabe der Fahrbahn könne es noch mehrere Stunden dauern. Während der Bergung müsse dann zusätzlich auch die Fahrbahn Richtung Süden gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Norderstedt: Videoüberwachung am U-Bahnhof Mitte und Garstedt startet

Weil es in der Nähe vom U-Bahnhof Norderstedt Mitte (Kreis Segeberg) immer wieder zu Diebstählen oder auch Körperverletzungen gekommen war, gilt der Bereich schon seit über einem Jahr als sogenannter Kontrollbereich. Die Polizei darf dort zum Beispiel ohne Anlass Taschen kontrollieren. Nun kommen in Norderstedt Mitte und auch am U-Bahnhof Garstedt Videotürme dazu, die für Sicherheit sorgen sollen. Diese stehen bereits seit einigen Tagen, filmen aber laut Stadt noch nicht, da Hinweisschilder zum Datenschutz fehlen. Diese sollen am Freitag angebracht werden. Das Video wird dann direkt auf einen sicheren Server übertragen und dort für ein paar Tage gespeichert. Das Material darf nur von der Polizei angesehen werden, wenn sie glaubt, dadurch eine Straftat aufklären zu können. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Reinbek: Neues Strahlenzentrum soll Mitte 2026 fertig sein

Für 18 Millionen Euro entsteht in Reinbek im Kreis Stormarn zurzeit ein radiologisches Zentrum zur Krebsbehandlung - direkt neben dem Krankenhaus. Das Fundament wurde jetzt gegossen, der Bau ist allerdings kompliziert. Unter anderem muss für einen Nuklearbeschleuniger ein Bunker gegossen werden, damit die Strahlen nicht nach außen dringen. Mitte 2026 sollen die ersten Patientinnen und Patienten im Neubau behandelt werden können. Sehr zur Freude der Sprecherin vom Krankenhaus nebenan, Andrea Schulz-Colberg: "Es wird das so sein, dass ein Patient, der vielleicht bei uns stationär aufgenommen ist, einfach mit dem Bett rübergeschoben werden kann und dort dann seine Strahlentherapie regelhaft bekommt." | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

