Stand: 10.12.2024 09:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schwimmkurse im mobilen Becken

Fehlende Schwimmbäder und lange Wartezeiten sorgen dafür, dass vielen Kindern der Zugang zu Schwimmkursen erschwert wird. Die DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld (Kreis Pinneberg) will daher weiter am Projekt des mobilen Schwimmbeckens festhalten. Seit Sommer 2022 haben knapp 300 Kinder darin schwimmen gelernt. In der vergangenen Woche wurde die DLRG-Ortsgruppe für ihr Engagement mit dem zweiten Platz beim bundesweiten Förderwettbewerb "Helfende Hand" ausgezeichnet. Ob auch im kommenden Jahr Schwimmkurse in dem mobilen Becken stattfinden können, ist noch unklar. Der Betrieb kostet rund 35.000 Euro. Die DLRG sucht deshalb nach Sponsoren. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Führerscheintausch komplett digital beantragen

Alle Autofahrerinnen und Autofahrer, die nach 1971 geboren sind und noch einen Papierführerschein besitzen, müssen diesen bis zum 19.01.2025 in einen Kartenführerschein umgetauscht haben. Im Kreis Pinneberg können die Anträge dafür jetzt komplett digital gestellt werden. Alle nötigen Nachweise können demnach mit dem Smartphone fotografiert und hochgeladen werden. Auch die Unterschrift erfolgt digital. Laut Kreis benötigt man eine BundID, um den komplett digitalen Antrag nutzen zu können. Dort kann man sich beispielsweise mit der Online-Funktion des Personalausweises, dem ELSTER-Zertifikat oder auch nur mit einer E-Mailadresse registrieren. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Große Rückrufaktion bei Popp Feinkost

Der Lebensmittelhersteller Popp Feinkost aus Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ruft neun seiner Produkte zurück. Betroffen sind verschiedene Brotaufstriche und Salate mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten im Dezember und Januar. Laut dem Unternehmen wurde Ware verarbeitet, durch die feine Kupferfäden in die Lebensmittel gelangt sein könnten. Der Rückruf sei eine vorbeugende Maßnahme. Gegen Vorlage des Kassenbons im Geschäft wird der Kaufpreis laut Popp Feinkost erstattet. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.12.2024 | 08:30 Uhr