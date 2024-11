Stand: 26.11.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Grundfos in Wahlstedt: Sozialplan soll vorgestellt werden

Der dänische Pumpenhersteller Grundfos will seinen Standort in Wahlstedt im Kreis Segeberg bis 2026 schließen. Am Dienstagmittag wollen Betriebsrat und Geschäftsleitung deshalb die mehr als 500 Beschäftigten über den vereinbarten Interessensausgleich und den Sozialplan informieren. Auch die Gewerkschaft IG Metall ist bei dem Treffen dabei. Gewerkschaftssprecher Markus Plagmann ist nicht zufrieden mit den Ergebnisses der Verhandlungen. Grundfos ist seit mehr als 60 Jahren in Wahlstedt und zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern. Die Geschäftsführung des dänischen Unternehmens begründet die Schließung des Standortes damit, wettbewerbsfähig bleiben zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Bad Bramstedt: Erneut Warnstreik bei Schön Klinik

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) wieder zum Warnstreik aufgerufen. Am Dienstag und Mittwoch sollen sie nicht arbeiten. Hintergrund ist laut ver.di, dass die psychosomatische Fachklinik weiter keinen Tarifvertrag für die Beschäftigten vereinbaren will. Die Klinik hatte zuletzt erklärt, dass sie innerbetriebliche Regelungen mit dem Betriebsrat anstreben. In der Schön Klinik in Bad Bramstedt arbeiten etwa 260 Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Norderstedt: Bahnstation soll nach Uwe Seeler benannt werden

Der Norderstedter Hauptausschuss hat am Montagabend mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass die Haltestelle "Richtweg" der U1 im Kreis Segeberg einen Bezug zu Fußballlegende Uwe Seeler bekommen soll. Sie könnte nach Angaben des Hauptausschussvorsitzenden entweder Uwe-Seeler-Station, Uwe-Seeler-Halle oder Richtweg in Klammern Uwe-Seeler-Halle heißen. Jetzt muss die Stadtverwaltung mit dem zuständigen Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sprechen, ob die Pläne umgesetzt werden können. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

