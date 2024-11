Stand: 25.11.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Gewalt an Frauen nimmt zu - Aktionen machen darauf aufmerksam

Seit Jahren nimmt die Gewalt gegen Frauen zu. Deshalb brauchen die Autonomen Frauenhäuser Geld, Personal und Plätze, denn die würden bei Weitem nicht ausreichen. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen fordert Astrid Otto vom Autonomen Frauenhaus in Wedel (Kreis Pinneberg) von der Landesregierung die Einhaltung eines Wahlversprechens: "Wir können nicht sagen, dass Gewalt in der Gesellschaft abnimmt. Was wir erleben, ist, dass sich Frauen schneller an Hilfsangebote richten. Gleichzeitig muss auch der Schutz gewährleistet sein. Wir wollen, dass die Zahlen sinken, aber dafür braucht es Plätze und Ausstattung." Von Montag an gibt es in Südholstein die Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte. Zum 20. Mal geben Bäckereien ihre Brötchen in entsprechend bedruckten Tüten aus. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

SH gibt jährlich 150.000 Euro gegen Afrikanische Schweinepest aus

Bisher gibt es noch keinen Fall der Afrikanischen Schweinepest in Schleswig- Holstein. Damit das möglichst so bleibt, gibt das Land jährlich 150.000 Euro aus - zum Beispiel auch für eine Übung am Montag in Hartenholm im Kreis Segeberg. Bei dieser sollen entsprechende Schutzzäune aufgebaut werden. Die Landesforsten trainieren dabei mit 30 Förstern und Jägern bestimmte Schutzgräben zu bauen. Zudem zeigen sie, wie Elektrozäune helfen sollen die Seuche einzudämmen. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Hamburg-Sylt

Die Deutsche Bahn hat von Montag an Bauarbeiten auf der Strecke von Hamburg nach Sylt angekündigt. Nach Angaben der Nordbahn fallen von Montagnacht bis zum 9. Dezember alle Züge zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) aus. In dieser Zeit fahren nur Busse. Betroffen sind rund 5.000 Pendler, die normalerweise aus Glückstadt oder Itzehoe mit der RB 61 Richtung Hamburg fahren. Durch den Schienersatzverkehr verlängert sich die Fahrzeit. Grund für die Ausfälle sind Gleisbauarbeiten. Diese dauern zwei Wochen. Weil die Deutsche Bahn auch auf anderen Abschnitten der Strecke Hamburg - Westerland baut, gilt bis Mitte Dezember ein Sonderfahrplan. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Auftakt der Woche der Beruflichen Bildung in SH

Der Fachkräftemangel ist in Schleswig-Holstein gegenwärtig: Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) waren im vorigen Jahr fast die Hälfte der angebotenen Ausbildungsplätze unbesetzt. Um mehr junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern, startet das Land mit Schulen und Branchenverbänden die "Woche der beruflichen Bildung" mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land. Jugendliche und junge Erwachsene sollen hier bei der Berufswahl unterstützt werden. Schülerinnen und Schüler sollen Kontakt zu Berufen und zu Firmen bekommen. In der Berufsschule Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es Werkstatttage zum Beispiel mit Schwerpunkt Pflege. Es werden auch Berufsmessen in Lübeck und Flensburg oder ein Speeddating mit Handwerksbetrieben in Kiel angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:00 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

