100 Änderungswünsche zu Geschlechter-Selbstbestimmungsrecht in Südholstein

Seit Freitag (1.11.) gilt das neue Selbstbestimmungsrecht in Deutschland. Damit ist es für trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen jetzt einfacher das Geschlecht beim Standesamt ändern zu lassen. In Südholstein haben nach einer NDR Recherche bereits mehr als 100 Personen einen entsprechenden Antrag gestellt. Die meisten davon in Norderstedt und Elmshorn (Kreis Pinneberg) mit jeweils 19 Anträgen. Das neue Selbstbestimmungsrecht löst das bisherige Transsexuellen-Gesetz, kurz TSG, ab. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uhr.

Jugendliche schießen Raketen und Böller in Pinnberg und Elmshorn ab

In Pinneberg haben in der Nacht mehr als 20 Jugendliche Raketen und Böller auf der Straße abgefeuert. Auch im Kreis Segeberg kam es nach Angaben der Polizei-Leitstelle zu Ruhestörungen durch Jugendliche. Die Beamten stellten die Identitäten der Beteiligten fest und erteilten Platzverweise. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uhr.

Prozessauftakt wegen versuchten Totschlags in Bad Oldesloe

Wegen versuchten Totschlags stehen seit Freitag drei junge Männer vor dem Landgericht Lübeck. Den 22, 28 und 29 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, einen Mann in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn nach einer kurzen Rempelei verfolgt und schwer verletzt zu haben. Sie sollen ihn verprügelt und mit einem Messer auf eingestochen haben, so die Staatsanwaltschaft. Ein Busfahrer hatte die Situation bemerkt und die Polizei gerufen. Dem Opfer konnte durch eine Not-OP das Leben gerettet werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uhr.

