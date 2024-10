Stand: 16.10.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Giftige Bodenstoffe: Stadt Pinneberg wehrt sich gegen Vorwurf der Vertuschung

In der Auseinandersetzung rund um Giftstoffe im Boden der Pinneberger Innenstadt wehrt sich die Stadt gegen die Vorwürfe des Umweltausschusses des Kreises Pinneberg. Der Ausschussvorsitzende, Mathias Schmitz (Grüne) hatte kritisiert, dass die Verunreinigung nicht kommuniziert, sondern nur per Zufall bekannt wurde. In der Stellungnahme der Stadt heißt es: Die Stadt habe sich seit 2013 kontinuierlich mit möglichen Bodenbelastungen im Innenstadtbereich beschäftigt und dabei auch immer in engem Kontakt mit dem Kreis gestanden. Die bestätigten Belastungen seien auch entsprechend in den Unterlagen gekennzeichnet worden. Bisherige Untersuchungen zeigen, dass von den giftigen Kohlenwasserstoffen keine Gefahr für die Menschen in der Region ausgeht. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Gefahr von Wildunfällen steigt wieder

Die Tage werden kürzer und dunkler und damit steigt auch die Gefahr, dass Wildtiere über die Straße laufen und übersehen werden. Davor warnen jetzt die schleswig-holsteinischen Landesforsten. Laut Marcel Zickermann, Jagdexperte aus dem Kreis Segeberg, kommt es derzeit mehrmals pro Woche zu Jagdunfällen. Wichtig sei es, abzubremsen, wenn man Tiere am Straßenrand bemerkt. Da sie die Geschwindigkeiten der Autos nicht einschätzen können, müssen Autofahrer immer damit rechnen, dass das Tier über die Straße läuft. Auch das Fernlicht sollte man ausmachen. Die Tiere fühlen sich geblendet und bleiben meist einfach auf der Straße stehen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

A7: Brennender Lkw sorgt für Stau

Auf der A7 vor Hamburg hat ein brennender Lw am Dienstagabend stundenlang für Stau gesorgt. Die Strecke war zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Schnelsen-Nord zwischenzeitlich voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Das Führerhaus des Autotransporters brannte komplett aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Mini-Eidechse reist aus Karibik nach Hamburg

Im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) lebt seit kurzem ein internationaler Gast: eine Mini-Eidechse aus der Karibik. Auf dem Hamburger Fischmarkt hatte ein Mann eine karibische Pflanze gekauft und zu Hause das Tier entdeckt. Und das war gar nicht so leicht, denn die Echse ist nur rund 17 Milimeter lang - so lang wie ein Daumennagel. Der Mann taufte den blinden Passagier "Siegfried". In Klein Offenseth-Sparrieshoop ist Siegfried nicht der einzige internationale Gast. Nach Angaben des Leiters des Zentrums wohnen dort derzeit auch ein Gecko und eine italienischen Ruineneidechse. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 18:00 Uhr

