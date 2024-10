Stand: 14.10.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unfall in Bad Segeberg: Auto kracht in Haus

Auf der B206 bei Högersdorf (Kreis Segeberg) ist am Sonntagnachmittag ein Auto bei einem Verkehrsunfall in ein Mehrfamilienhaus gefahren. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Laut Polizei sind zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache an der Kreuzung Richtung B432 kollidiert. Ein Auto schleuderte danach gegen das Mehrfamilienhaus. Das Technische Hilfswerk musste die Wand mit einem Gerüst abstützen. Es ist einsturzgefährdet. Während des Einsatzes war die B206 über Stunden gesperrt. Erst am späten Abend wurde sie wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Wett-Tauchen in Ellerbek: 24.000 Euro für Erhalt des Schwimmbads

Grundschüler können weiterhin ihr Seepferdchen im Schwimmbecken in Ellerbek (Kreis Pinneberg) machen. Dafür haben am Sonntag mehrere Bürgermeister und ihre Stellvertreter bei einem Wett-Tauchen mitgemacht. Pro Meter, die sie getaucht sind, haben Sponsoren 100 Euro gespendet. So sind 24.000 Euro zusammengekommen. Das gesammelte Geld fließt in die Stiftung "Schwimmen für alle im Lehrschwimmbecken Ellerbek". Die Stiftung wurde im April gegründet und soll in der Zukunft Reparaturkosten an dem Lehrschwimmbecken übernehmen. Das Schwimmbecken nutzen viele Kinder und Grundschüler aus der näheren Umgebung, um schwimmen zu lernen. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

AKN-Ersatzverkehre wegen Bauarbeiten

Auf den Strecken der AKN Linien 1, 2 und 3 dauert es ab Montag länger oder Züge fallen ganz aus. Der Grund: Am Bahnhof Ulzburg Süd (Kreis Segeberg) werden zwei Wochen lang Weichen und Schienen erneuert. Nach Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Eidelstedt fahren Busse. Zwischen Neumünster und Norderstedt Mitte fahren die Züge, allerdings mit Schienenersatzverkehr ab Henstedt-Ulzburg. Die Fahrten dauern deshalb insgesamt etwa 20 bis 30 Minuten länger, sagt die AKN. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der A21 bei Leezen

Auf der A21 wird am Montag bei Leezen (Kreis Segeberg) ein Brandschaden saniert. Im September hatte dort ein Lkw gebrannt. Die Entwässerungseinrichtung der Straße wurde dabei auf 50 Metern Länge zerstört und muss nun saniert werden. Während der Bauarbeiten ist nur eine Spur frei, sagt die zuständige Autobahn GmbH Nord. Die Arbeiten sollen bis Freitag dauern. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Kellerbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Sonntagabend hat es in einem Einfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg gebrannt. Laut Feuerwehr stand der komplette Keller des Gebäudes in Flammen. Die rund 50 Helfer waren mehr als drei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Feuers waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 07:00 Uhr

