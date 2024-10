Stand: 08.10.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kreis Pinneberg sucht Lösungen wegen Elterntaxis

Der Kreis Pinneberg testet aktuell verschiedene Ideen, wie der Elterntaxi-Problematik begegnet werden kann. Seit rund zweieinhalb Jahren arbeitet der Kreis gemeinsam mit der Metropolregion Hamburg an Lösungsansätzen. Die reichen von Fahrradstraßen über sichere Schulwege bis hin zu Elternhaltestellen. Umfragen an mehreren Grundschulen haben ergeben, dass im Sommer mehr als jedes zehnte Kind mit dem Auto gebracht wird, im Winter sogar mehr als jedes fünfte Kind. Das sei problematisch, so der Kreis, weil so unübersichtliche und gefährliche Situationen für Kinder entstehen, außerdem werde der Verkehrsfluss behindert. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Mehr als 15 eingeworfene Autoscheiben

In Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg sucht die Polizei nach Unbekannten, die seit mehreren Wochen immer wieder Autos beschädigen. Laut Polizei sind schon mehr als 15 Fälle zur Anzeige gebracht worden. Demnach sind die Täter meistens abends oder nachts unterwegs und werfen die Scheiben der geparkten Fahrzeuge mit Steinen ein. Im Moment geht die Polizei von drei möglichen Tätern oder Täterinnen aus. In der vergangenen Woche hatte ein Anwohner den Lärm in der Straße "Auf dem Damm" gehört und drei dunkel gekleidete Personen gesehen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

B75 im Kreis Stormarn bleibt weiter gesperrt

Die B75 zwischen Bad Oldesloe und dem Ortsteil Steinfeld der Gemeinde Feldhorst (beide Kreis Stormarn) bleibt noch voraussichtlich bis zum 11. Oktober gesperrt. Zunächst sollte die Fahrbahnerneuerung zum Ende der vergangenen Woche abgeschlossen sein. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) dauern die Arbeiten nun aber länger, da die Beseitigung der Fahrbahnabsackung zwischen Bahnbrücke und Kneeden aufwändiger ist als angenommen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

