Warum die Polizei jetzt in Norderstedt Elterntaxis ins Visier nimmt

Ab Montag finden überall in Schleswig-Holstein vermehrt Verkehrskontrollen statt. Es geht vor allem um Handys am Steuer und Sicherheitsgurte. In Norderstedt (Kreis Segeberg) achtet die Polizei vor allem auf Elterntaxis vor Schulen. Dienststellenleiter Steffen Hartung sagte, Elterntaxis brächten den Verkehr vor Schulen teilweise komplett zum Erliegen. "Und andererseits müssen Autofahrer überholen und vorbeifahren - das ist aus unserer Sicht ein ganz großes Problem und eine große Herausforderung", so Hartung. Zu Beginn des neuen Schuljahres hatte eine Studie des Kinderhilfswerks gezeigt, dass 17 Prozent der Schülerinnen auf dem Schulweg unsicher sind - wegen der vielen Autos. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Jeep in Vorgarten - großer Polizeieinsatz in Großhansdorf

Ein Jeep war mit vermutlich zu hoher Geschwindigkeit in Großhansdorf (Kreis Stormarn) im Vorgarten eines Wohnhauses gelandet, nachdem er vorher den Zaun und eine Hecke mitgenommen hatte. Nach Angaben der Polizei lag der Wagen auf dem Dach - vom Fahrer oder der Fahrerin fehlt trotz Suche mit Hunden und Drohne jede Spur. Und auch in Pinneberg hat es am Sonntag einen ähnlichen Unfall gegeben. Am Abend krachte ein Mercedes Sportwagen in das Auto einer Frau, die bei dem Unfall verletzt wurde. Als die Polizei kurz nach 19 Uhr am Kreisel vom Westring eintraf, war auch da der Fahrer oder die Fahrerin verschwunden. Grund für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen zu hohe Geschwindigkeit. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Museumsscheune in Uetersen wird nach Brandstiftung wieder aufgebaut

Ende 2021 war die Reet gedeckte Museumsscheune "Langes Tannen" in Uetersen im Kreis Pinneberg abgebrannt. Die Ursache war vermutlich Brandstiftung. Jetzt hat der Wiederaufbau begonnen: Ein neues Dach wird gebaut, erklärt Architekt Thomas Butzlaff: "Die Zimmerer-Arbeiten laufen. Das Dach wird neu gedeckt. Aber nicht mit einem Reet sondern mit historischen Dachpfannen - auch um zukünftige Brandstiftung auszuschließen." Ursprünglich war die Scheune 1762 nämlich mit Tonziegeln gedeckt worden. Der Wiederaufbau soll bis Ende des Jahres dauern. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

