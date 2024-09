Stand: 27.09.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Sozialverband gegen Zusammenlegung der Sozialgerichte in Südholstein

Das Land plant, die vier Sozialgerichte neu zusammenzufassen. Auch für die Menschen in Südholstein hieße das: Sie müssten womöglich länger zu Gerichtsprozessen fahren. Bis jetzt ist für den Kreis Pinneberg das Sozialgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) zuständig, Fälle aus den Kreisen Segeberg und Stormarn werden vorm Sozialgericht Lübeck verhandelt. Für betroffene Menschen, die vor Sozialgerichten klagen, seien längere Fahrten unzumutbar, denn viele seien krank oder hätten kein Auto, kritisiert Ronald Manzke, Geschäftsführer des Sozialverbands VdK Nord. Er hofft darauf, dass die Pläne nicht umgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

Petition für Haselnussbäume in Bad Segeberg

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) befürchten viele Menschen, dass rund 30 Haselnussbäume bei Bauarbeiten in der Kurhausstraße gefällt werden könnten. Deshalb hat eine Initiative Unterschriften für den Erhalt der Bäume gesammelt: nach eigenen Angaben mehr als 2.100. Diese Unterschriftenliste will die Gruppe jetzt Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

