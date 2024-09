Stand: 23.09.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Scharfschützengewehr auf Balkon: SEK-Einsatz in Norderstedt

Nach Angaben der Polizei hat ein Mann am Sonntag in Norderstedt (Kreis Segeberg) von einem Balkon aus mit einem Scharfschützengewehr auf Menschen gezielt. Ein Großaufgebot der Polizei sperrte das Gebiet rund um die Wohnung ab. Auch ein Spezialeinsatzkommando wurde laut Polizei alarmiert. Bevor das eintraf, verließ der Mann seine Wohnung - offenbar, um an einem Auto zu basteln. Der 40-Jährige Norderstedter konnte am Sonntagabend dann von den Einsatzkräften festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand das SEK zahlreiche Kurz- und Langwaffen. Ob es sich dabei um scharfe Waffen handelt, sollen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Diskussion um angedachten Schulumzug: Runder Tisch in Norderstedt

Eltern und Verantwortliche der Grundschule Lütjenmoor diskutieren am Montag mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) über den geplanten Umzug der Schule. Hintergrund sind bauliche Mängel an der benachbarten Willy-Brandt-Schule. Die Schüler sollen jetzt die Räume der Grundschule mitnutzen. Die Grundschüler sollen daher nach den Herbstferien in das Schulgebäude am Aurikelstieg. Das ist etwa ein Kilometer entfernt und wurde nicht mehr genutzt. Die Leiterin der Grundschule Lütjenmoor, Angelika Aust, hofft noch, dass beim Runden Tisch eine andere Lösung gefunden wird. Andernfalls fürchtet sie, dass es nach den Herbstferien viel Unruhe im Schulalltag der Kinder gibt. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

SV Todesfelde und Eintracht Norderstedt mit Punktgewinnen in Regionalliga

Der Regionalliga-Aufsteiger SV Todesfelde (Kreis Segeberg) hat am Sonntag gegen den favorisierten SV Meppen aus Niedersachsen einen Punkt geholt. Das Spiel endete null zu null unentschieden. Am Sonnabend hatte Eintracht Norderstedt (Kreis Segeberg) bereits mit zwei zu eins gegen Jeddeloh, ebenfalls aus Niedersachsen, gewonnen. Die Regionalliga-Fußballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) kassierten am Sonntag dagegen die zweite Niederlage in Folge: Beim Eimsbüttler Turnverein aus Hamburg unterlagen sie mit eins zu drei. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2024 | 08:30 Uhr