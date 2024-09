Stand: 10.09.2024 07:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nach Busbrand in Elmshorn: Bahnverkehr normalisiert sich

Nach fünf Tagen rollt nun der Zugverkehr in Elmshorn (Kreis Pinneberg) wieder, so die Deutschen Bahn. Der erste durchfahrende Zug von Flensburg über Elmshorn nach Hamburg ist demnach kurz nach vier losgefahren. Auch in Kiel startete ungefähr zur gleichen Zeit der erste Regionalexpress Richtung Hamburg. Nur ein Zug gegen 7.15 Uhr musste am Morgen gestrichen werden. Laut Bahn kann es noch zu vereinzelten Verspätungen kommen. Ab 14 Uhr sollen dann auch die Züge der Nordbahn zwischen Hamburg und Itzehoe/Wrist (Kreis Steinburg) wieder normal fahren, so ein Sprecher. Nur bei der Marschbahn, also den Zügen zwischen Hamburg und Sylt, gibt es noch Probleme wegen eines weiteren Kabelschadens. Da soll ab Mittwoch wieder alles regulär rollen. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Lkw-Fahrer in Norderstedt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Das Amtsgericht Norderstedt (Kreis Segeberg) hat einen Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt, so eine Gerichtssprecherin. Der Mann hatte eine 80-jährige Fußgängerin bei einem Wendemannöver zunächst noch gesehen, dann war die Frau offenbar aus seinem Sichtfeld verschwunden. Beim Vorwärtsfahren wurde sie überrollt und verstarb einige Tage später aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Tagesbaustellen machen A23 für zwei Tage einspurig

Autofahrer müssen noch bis Donnerstag mit Behinderungen auf der A23 zwischen Elmshorn und Tornesch (Kreis Pinneberg) rechnen. Grund sind Markierungsarbeiten in der Zeit von 9 bis 18 Uhr durch Tagesbaustellen. Nach dem Berufsverkehr wird der Verkehr dafür laut Autobahn GmbH von den zwei Fahrstreifen auf nur eine Spur zusammengeführt. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

