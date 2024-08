Stand: 29.08.2024 08:15 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

"Hoodläufer": Pilotprojekt für Integration steht vor dem Aus

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) werden beim Hoodläufer-Projekt Jugendliche zu Integrationshelfern für jungen Geflüchtete. Sie zeigen ihnen die Nachbarschaft, helfen dabei, die Sprache zu lernen und neue Freunde zu finden. Ein Jahr lang bekommen die sogenannten Hoodläufer dann alle acht Wochen neue junge Geflüchtete an ihre Seite, die sie mit in ihr Leben nehmen. Jetzt droht dem Projekt aber das Aus - weil die Förderung vom Bundesinnenministerium und dem Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge ausläuft, erklärt Projektleiterin Katharina Sergeeva. Am 9. September soll es deshalb einen runden Tisch mit den Fraktionen der Kommunalpolitik geben, um Lösungen für den Erhalt des Projekts zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

Floristik-Beschäftigte in Südholstein profitieren von neuem Tarifvertrag

In den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Stormarn arbeiten aktuell rund 450 Menschen in der Floristik-Branche. Rückwirkend ab Juli gilt für sie jetzt ein neuer Tarifvertrag. Wie die Gewerkschaft IG Bau mitteilt, hat man sich darauf in zwei Verhandlungsrunden mit dem Fachverband Deutscher Floristen geeinigt. Demnach verdienen die Beschäftigten jetzt 14,66 Euro pro Stunde. Das sind knapp 2.500 Euro im Monat. Im Sommer nächsten Jahres soll es ein weiteres Lohnplus geben. Damit steige der Lohn um knapp zehn Prozent laut IG Bau. Auffällig ist aber, dass der neue Tarifvertrag nur in Westdeutschland gilt. In Ostdeutschland haben die Beschäftigten weiter nur der Anspruch auf den Mindestlohn, so die IG Bau. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

HSV-Fußballerinnen tragen Heimspiele nicht mehr in Norderstedt aus

Der Hamburger Sportverein hat jetzt bekannt gegeben, dass die Heimspiele des Frauenteams nicht mehr in der Paul-Hauenschild-Sportanlage in Norderstedt (Kreis Segeberg) ausgetragen werden. Demnach laufen die Spielerinnen der zweiten Fußballbundesliga ab sofort auf dem sogenannten Platz 6 in unmittelbarer Nähe zum Volksparkstadion in Hamburg auf. Die neue Spielstätte biete mit rund 630 Stehplätzen eine deutlich höhere Kapazität als die bisherige Heimspielstätte. Das Training findet aber weiter auf dem Gelände in Norderstedt statt, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

