Urteil erwartet: Stutthof-Prozess in Revision

Der Bundesgerichtshof in Leipzig fällt voraussichtlich heute ein Urteil im Fall vom Irmgard F. aus Quickborn (Kreis Pinneberg) - und entscheidet damit, ob sich auch Zivilangestellte in Konzentrationslagern der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht haben. Die heute 99-jährige Irmgard F. hatte im Alter von 18 und 19 Jahren als Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof gearbeitet. Das Landgericht Itzehoe hatte sie dafür in voriger Instanz zu einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt. Ihr Anwalt hatte daraufhin Revision bei Gericht eingereicht. In der Urteilsbegründung seien wichtige Rechtsfragen unbeantwortet geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Streik bei Schokoladenherstellern in Norderstedt

Bis Dienstagabend steht die aktuelle Produktion von Weihnachtsschokolade in Südholstein still. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss und Gaststätten (NGG) hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass insgesamt 150 Beschäftigte der beiden Betriebe Barry Callebaut und Stollwerck in Norderstedt (Kreis Segeberg) ihre Arbeit niederlegen. Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Die NGG fordert mindestens 360 Euro mehr Lohn. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Schwerverletzter bei Unfall auf A23

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es auf der A23 einen schweren Unfall zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) gegeben. Nach Angaben der Polizei ist eine Frau mit ihrem Wagen auf ein vor ihr fahrendes Auto aufgefahren. Dabei habe sich ein Auto überschlagen. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die weiteren Ermittlungen laufen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei bislang unklar. Die A23 war Richtung Hamburg für anderthalb Stunden bis Mitternacht gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Leichenfund an Holstentherme in Kaltenkirchen: Mutmaßlicher Täter vor Gericht

Vor dem Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) startet heute der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen Totschlags. Hintergrund: Im vergangenen November war an der Holstentherme in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg ein Mann tot gefunden - er war offenbar erschossen worden. Im Zuge der Ermittlungen konnte der damals noch 17-jährige, mutmaßliche Täter festgenommen werden. Der Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 06:30 Uhr

