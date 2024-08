Stand: 15.08.2024 11:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Totschlag an zweijährigem Kind in Wedel: Mann festgenommen

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in Wedel (Kreis Pinneberg) hat die Polizei am Mittwoch einen 30-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Itzehoe mitteilte, werde der Mann am Donnerstag der Haftrichterin in Itzehoe (Kreis Steinburg) vorgeführt. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Er soll den Jungen aus Wedel Anfang Juli so schwer verletzt haben, dass das Kind vor wenigen Tagen verstorben sei. Nähere Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft nicht. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 11:00 Uhr

Blauzungenkrankheit breitet sich im Kreis Stormarn weiter aus

Die Blauzungenkrankheit breitet sich weiter im Kreis Stormarn aus. Das Landwirtschaftsministerium meldet neue Nachweise bei zwei weiteren Rinderhaltungen und einer Schafzucht. Insgesamt sind bislang 21 Tierhaltungen in Schleswig-Holstein betroffen: Es wurden Fälle aus den Kreisen Steinburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Stormarn und Dithmarschengemeldet. Auch in Hamburg wurde die Seuche nun nachgewiesen. Betroffen von der Krankheit sind hauptsächlich Schafe und Rinder. Für Menschen ist sie ungefährlich. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Feuerwehren belastet Heuballen-Brandserie im Kreis Pinneberg

Für die Feuerwehren wird die Heuballen-Brandserie im Kreis Pinnebergzunehmend zur Belastung. Gemeinsam mit umliegenden Gemeinden will die Feuerwehr eine erhöhte Alarmbereitschaft aufbauen, sagt Wido Schön, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn. Man wolle also jegliche Beobachtung der Polizei mitteilen. Was oder wer für die Brände verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auch um einen möglichen Zusammenhang zwischen den Bränden zu prüfen. Zuletzt hatten am Dienstag in Klein Nordende Heuballen gebrannt. Weiteren Brände gab es unter anderem in Bilsen, Hasloh und Quickborn. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Tierklinik Norderstedt fehlen tierische Blutspender

Die Tierklinik Norderstedt im Kreis Segeberg hat immer wieder Probleme, genug tierische Blutspender zu finden. In Schleswig-Holstein ist die Lage laut dem Landesverband der praktizierenden Tierärzte nicht so angespannt. Demnach werde Tierblut weitaus weniger häufig benötigt als beim Menschen. Jedoch gebe es für Tiere keine zentrale Blutbank. Die würde helfen, eine Reserve aufzubauen, so der Verband. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

