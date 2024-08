Stand: 13.08.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schüler fordern weniger Leistungsdruck

Schüler in Südholstein fordern weniger Leistungsdruck an Schulen. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Abiturienten aus Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich die schlechtesten Abschlussnoten haben. Für Eschel Ewert vom Ludwig-Meyn-Gymnasium aus Uetersen (Kreis Pinneberg) ist das ein Zeichen dafür, dass an den Schulen etwas falsch läuft: "Wir fordern eine Entlastung im Sinne der Bewertungskriterien", sagt der stellvertretende Landesschülersprecher der Gymnasien. An den Schulen werde zu viel gefordert. Das Ergebnis: Viele Schülerinnen und Schüler seien krank. Er fordert: "Es müsste mehr gesundes, nachhaltiges Lernen geben, statt auf einzelne Bewertungskriterien fokussiertes, ungesundes Lernen." | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

Hasloh: Wieder Feuerwehr-Einsatz auf Feld

Heubrände halten die Feuerwehren im Kreis Pinneberg seit Tagen auf Trab: Am Montag hatte es bereits auf einem Feld in Hasloh gebrannt. Am Dienstagmorgen ist laut Feuerwehr am gleichen Ort wieder ein Feuer gemeldet worden. Ob es sich dabei um ein aufgeflammtes Glutnest oder einen neuen Brand handelte, muss noch geklärt werden. In der Region war es zuletzt immer wieder zu Bränden von Heuballen gekommen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse über die Ursachen der inzwischen sechst Brände in den vergangenen zwei Wochen in Bilsen, Quickborn und Hasloh. Die Polizei will das Gebiet nun vermehrt mit Streifen kontrollieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Tangstedt im Kreis Pinneberg ist am Montagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Auf der Dorfstraße war er mit einem Auto kollidiert. Laut Polizei war der Motorradfahrer gerade in einem Überholmanöver, als das Auto abbiegen wollte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:00 Uhr

