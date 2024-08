Stand: 07.08.2024 09:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pkw kommt von A7 ab und überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (beide Kreis Segeberg) sind heute Morgen vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Auto aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich hinter der Leitplanke überschlagen. Die vier Verletzten konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Nachwuchs-Filmcamp im Wildpark Eekholt

Im Wildpark Eekholt im Kreis Segeberg beginnt heute ein einwöchiges Jugendfilmcamp für Zwölf- bis 18-Jährige in Zusammenarbeit mit dem Green Screen Festival. Die Teilnehmenden übernachten eine Woche lang im Park und filmen in vier Teams. Das gemeinsame Ziel ist ein fertiger Film von fünf bis zehn Minuten Länge. "Welche Tiere die Jugendlichen filmen, entscheiden sie selbst. Wir wollen die Jugendlichen für die Natur begeistern", sagt Michael van Bürk vom Green Screen Festival. Die fertigen Filme werden dann im September auf dem Naturfilmfestival in Eckernförde gezeigt. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Neues Eltern-Netzwerk in Bad Oldesloe

Um sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung zu unterstützen, haben sich in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn vor einigen Monaten Eltern zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Mittlerweile sind etwa 20 Eltern dabei, erzählt Iris Hoffmeyerr, die das Netzwerk mitkoordiniert. Zukünftig sollen auch Großeltern mitmachen können. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

