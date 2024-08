Stand: 06.08.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Oldesloe: Streit mutmaßlich eskaliert

In der Innenstadt von Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist am Montagabend mutmaßlich ein Streit eskaliert. Laut Polizei wurde dabei mindestens eine Person verletzt. Zu den Hintergründen ist bisher wenig bekannt, die Polizei hat lediglich den Einsatz bestätigt. Demnach waren rund zehn Polizeibeamte gegen 13 Uhr in der Brunnenstraße in Bad Oldesloe im Einsatz. Verschiedene Medien haben berichtet, dass es dort zuvor eine körperliche Auseinandersetzung gegeben habe. Dabei sollen mehrere Menschen zum Teil schwer durch Messerstiche verletzt worden sein. Die Polizei hat dies nicht bestätigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen, so eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Bilsen: Heuballen erneut in Brand

Die brennenden Heuballen in Bilsen (Kreis Pinneberg) haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr auch in der vergangenen Nacht beschäftigt. Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr zum ersten Mal alarmiert und hatte das Feuer eigentlich gegen 13 Uhr am Sonnabend vollständig gelöscht. Die Ballen haben danach laut Leitstelle aber immer wieder angefangen zu brennen. Zuletzt am Montagabend gegen 23 Uhr. Gut 40 Feuerwehrleute waren dann nochmals rund drei Stunden mit Löschen beschäftigt. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Neuer Tarifvertrag für Beschäftigte an Baumschulen

Die knapp 2.000 Beschäftigten der Baumschulen im Kreis Pinneberg bekommen laut der Gewerkschaft IG Bau künftig mehr Geld. Demnach hat sich die Gewerkschaft mit dem Bund deutscher Baumschulen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Dieser sieht vor, dass die Stundenlöhne noch in diesem Jahr um bis zu knapp 14 Prozent ansteigen sollen. Auch die Auszubildenden sollen mehr Gehalt bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2024 | 08:30 Uhr