Stand: 29.07.2024 09:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A23: Anschlussstelle Pinneberg-Nord für Wacken-Anreise gesperrt

Seit Ende Mai wird die A23 zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord (beide Kreis Pinneberg) saniert und ist deshalb nur einspurig befahrbar. Weil die A23 eine der Hauptrouten zum Wacken-Festival ist, wollte die Autobahn GmbH vor dem Start der Wacken-Anreise die Bauarbeiten beenden. Seit Sonntag läuft die Anreise zum Festival, die Bauarbeiten sind allerdings nicht ganz fertig geworden. Laut Autobahn GmbH liegt das vor allem am schlechten Wetter im Juni. Damit die Autobahn in Richtung Heide für die Wacken-Gäste trotzdem zweispurig ist, wurde die Anschlussstelle Pinneberg-Nord komplett gesperrt. Der Stand- und Verzögerungsstreifen ist dadurch ein zusätzlicher Fahrstreifen. Mit Beginn des Festivals am Mittwoch ist auch die Anschlussstelle Pinneberg-Nord wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

Stadt Norderstedt warnt vor Jakobskreuzkraut

Aktuell blüht auf vielen Wiesen in städtischen Randgebieten wieder das Jakobskreuzkraut - das ist allerdings giftig. Beim Menschen kann es zu Leberschäden führen. Auch für Tiere ist die Pflanze giftig, warnt Britta von Eschwege vom Fachbereich Natur und Landschaft der Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg): "Das eigentliche Problem besteht darin, wenn die Pflanze ins Heu kommt. Sie verliert zwar ihre Bitterstoffe, aber das Gift ist noch wirksam. Das bedeutet, die Tiere fressen das unerkannt mit." Die Stadt Norderstedt arbeitet bei der Bekämpfung des Jakobskreuzkrautes mit einem externen Berater zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

Heidgrabener wird Grill-Weltmeister in der Kategorie vegetarisch

Das Team um Marc Hellmund aus Heidgraben im Kreis Pinneberg war bei der ersten Teilnahme an einer Grill-Weltmeisterschaft erfolgreich: Es konnte sich am Wochenende den Weltmeister-Titel in der Kategorie "Vegetarisch süß oder salzig" sichern. Dafür musste das Team unter bestimmten Kriterien verschiedene Gemüsesorten grillen und konnte sich laut Hellmund gegen mehr als 100 Teams aus 22 Ländern durchsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.07.2024 | 08:30 Uhr