Stand: 24.07.2024 09:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Südholstein kaum von Unwetter betroffen

Der Süden des Landes ist bei dem Unwetter am Dienstagabend glimpflich davon gekommen. Die Leitstelle zählte in den Kreisen Pinneberg und Segeberg insgesamt nach eigenen Angaben etwa zehn wetterbedingte Einsätze. Dabei mussten vor allem vollgelaufene Keller und Straßenzüge von den Wassermassen befreit werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte auch in Südholstein für Dienstagabend vor Starkregen mit Hagel und Sturm gewarnt. Die Rettungskräfte waren in Südholstein gut anderthalb Stunden im Einsatz. Gegen 18 Uhr waren die Gewitter nach Osten abgezogen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 08:30 Uhr

Schule am Kastanienweg schließt endgültig

Für die Schülerinnen und Schüler der Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) hat mit den Sommerferien eine Zeit der Ungewissheit begonnen. Das landesweit einzige Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung wird zum 1. August aufgelöst, weil die Diakonie die Räumlichkeiten als Eigentümerin in Zukunft selbst nutzen wird. Lehrerin Simone Kaletsch berichtet, dass die Kinder verunsichert seien und darauf "vermehrt mit Aggressionen und Wutanfällen" reagieren würden. Ab kommendem Schuljahr werden die Kinder getrennt voneinander in anderen Schulen in Wahlstedt und in Bad Segeberg unterrichtet. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 08:30 Uhr

Brückenüberprüfungen: Verkehrsbeeinträchtigungen auf A24

Auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Witzhave und Grande (Kreis Stormarn) müssen am Mittwoch und Dienstag mehrere Brücken überprüft werden. Die Arbeiten sollen laut Autobahn GmbH jeweils nach dem Berufsverkehr am Morgen beginnen und vor dem Feierabendverkehr abgeschlossen sein. Dafür müssen einzelne Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.07.2024 | 08:30 Uhr