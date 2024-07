Stand: 08.07.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Letzter Gottesdient in Heilig-Geist-Kirche

In Großhansdorf (Kreis Stormarn) hat die katholische Gemeinde am Wochenende ihren letzten Gottesdienst im Ort gefeiert. Ab jetzt bleibt die Heilig-Geist-Kirche geschlossen. Was jetzt mit dem Gelände in Großhansdorf passiert, steht noch nicht fest. Im Raum steht ein Verkauf an die Gemeinde. Die will auf dem Gelände eine Kita bauen. Weil in Südholstein seit Jahren die Kirchenbänke leer bleiben, hat die Katholische Pfarrei St. Ansverus im März beschlossen, 13 von insgesamt 22 Immobilien aufzugeben. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Norderstedts Spielmobil "Fidibus" feiert Jubiläum

Das Spielmobil “Fidibus“ aus Norderstedt (Kreis Segeberg) hat am Sonntag 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Pädagoginnen und Pädagogen fahren an unterschiedliche Orte in Norderstedt und ermöglichen Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren, sich beim Spielen auszutoben und auszutauschen. Laut Mitarbeiterin Jana Grübler können durch dieses kostenfreie Freizeitangebot alle Kinder der Region niedrigschwellig erreicht werden: “Wir wollen ein Angebot stellen, was auch noch in der Nähe des Zuhauses der Kinder ist.“ Zur Jubiläumsfeier waren auch weitere Spielmobile aus Hamburg, Plön, Lübeck, Neumünster und Wedel (Kreis Pinneberg) dabei. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Viele Einsätze für die Feuerwehr in Südholstein

Am späten Sonnabendnachmittag ist ein Gewitter mit teils kräftigen Sturmböen über das Land gezogen. Insgesamt wurden die Rettungskräfte laut Leitstelle zu knapp 50 Einsätzen allein in Südholstein gerufen. Die Feuerwehr Norderstedt (Kreis Segeberg) berichtet von zahlreichen umgestürzten Bäumen auf Autos, Straßen und Wohngebäuden sowie von vollgelaufenen Kellern. In Schenefeld (Kreis Pinneberg) ist ein Baum gegen die Wand eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat die Balkone dort beschädigt. Verletzte hat es laut den Rettungsleitstellen nicht gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

