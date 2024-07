Brande-Hörnerkirchen: Transporter mit Flüssigsauerstoff explodiert Stand: 08.07.2024 10:42 Uhr In Brande-Hörnerkirchen (Kreis Pinneberg) ist aus bisher ungeklärten Gründen ein Kleintransporter in Brand geraten und explodiert. Der Fahrer und ein Feuerwehrmann wurden dabei verletzt.

Heute morgen, um kurz vor 7 Uhr, sind drei Feuerwehren im Amtsbezirk Hörnerkichen über Melder und Sirene alarmiert worden und zu einem außergewöhnlichen Einsatz nach Brande-Hornerkirchen (Kreis Pinneberg) ausgerückt. Ein Kleintransporter stand zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig in Flammen. Der Wagen hatte medizinischen Sauerstoff geladen. Unmittelbar nach Eintreffen der Feuerwehr ist nach Angaben eines Sprechers der 600 Liter fassende Sauerstofftank explodiert. Der Fahrer des Transporters wurde dabei schwer verletzt worden, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Auch ein Feuerwehrmann erlitt Verbrennungen und musste ins Krankenhaus.

Metergroßer Feuerball an Unfallstelle

Bei der Explosion ist laut Feuerwehr ein metergroßer Feuerball entstanden. Die Trümmerteile des Transporters seien über 20 Meter weit geschleudert worden und auf den Dächern und in der Gärten der umliegenden Grundstücke gelandet. Die Gebäude sind dabei teilweise in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte diese Brände und den brennenden Transporter inzwischen löschen. Der Einsatzleiter erzählte auf NDR Nachfrage, dass er in seinen 25 Jahren bei der Feuerwehr noch nie etwas Vergleichbares erlebt habe. Insgesamt 45 Kräfte waren vor Ort, nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.

