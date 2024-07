Stand: 04.07.2024 08:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Marburger Bund droht erneut mit Streik an Paracelsus-Klinik

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat gedroht, den Streik an der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) wieder aufzunehmen. Nach Angaben einer Sprecherin ist die jüngste Verhandlungsrunde für mehr Gehalt am Mittwoch erneut gescheitert. Die Ärzte fordern die gleiche Bezahlung wie ihre Kollegen an kommunalen Krankenhäusern. Die Vergütungen dort liegen laut Gewerkschaft zehn bis 15 Prozent über ihren. Der Marburger Bund hat die Arbeitgeberseite aufgefordert, bis kommenden Montag ein neues Angebot vorzulegen. Die Ärztinnen und Ärzte an der Paracelsus-Klinik hatten bisher an neun Streiktagen die Arbeit niedergelegt. Es gab einen Notbetrieb. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Land fördert neues Touristenzentrum in Wedel

Wedel (Kreis Pinneberg) bekommt ein neues Besucher- und Touristenzentrum. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) übergibt dafür am Donnerstag einen Förderbescheid über 800.000 Euro. Die Stadt und auch das Land sehen nach eigenen Angaben besondere Chancen für den Tourismus - vor allem durch die Nähe zum Hamburger Hafen und die direkte Lage am Elberadweg. Auch durch den idyllischen Schulauer Hafen hat die Stadt nach Auffassung des Landes eine zentrale Bedeutung für den Tourismus in der Region. Das neue Besucher- und Touristenzentrum soll an der an der Ostpromenade am Hafen in Wedel entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Bauernhof bei Bad Segeberg für besonderes Tierwohl ausgezeichnet

Hardy Marienfeld in Blunk (Kreis Segeberg) kümmert sich auf seinem Hof um den Erhalt von selten gewordenen Pommerschen Landschafen. Sie stehen auf der Roten Liste für gefährdete Haustierrassen. Dafür erhält er jetzt eine Auszeichnung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Kammer prämiert Betriebe, die sich besonders um das Tierwohl auf den Höfen im Land einsetzen. Die Landwirtschaftskammer hebt dabei hervor, dass Marienfeld sich mit der Zucht der Pommerschen Landschafen eine wirtschaftliche Grundlage aufgebaut habe, obwohl diese im Vergleich zu Fleisch-Schaf-Rassen weniger ertragreich sei. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

