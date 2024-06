Stand: 26.06.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verkehrsflusssimulation soll Bau von Logistikzentrum stoppen

Heute stellen Ingenieure Ergebnisse einer mikroskopischen Verkehrsflusssimulation in Ellerau (Kreis Segeberg) vor. Hintergrund: Das US-Unternehmen Hillwood will in Ellerau bis Ende 2025 Lagerhallen und Verwaltungsgebäude so groß wie 14 Fußballfelder bauen. Politiker und Anwohner aus der Nachbarstadt Quickborn befürchten allerdings, dass der Lkw-Verkehr durch ihre Kommune massiv zunehmen wird. Sie hatten deshalb Anfang des Jahres einen Eilantrag gegen die Baugenehmigung beim Verwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gestellt. Der wurde jedoch abgelehnt. Im Mai hat die Stadt dann die Verkehrsflusssimulation in Auftrag gegeben. Der Fokus der Simulation liegt laut einem Stadtsprecher auf der Kreuzung in Höhe Tanneneck. Dort treffen demnach Verkehrsteilnehmer auf der Straße mit Kindern und Jugendlichen auf dem Schulweg und den Schienen der AKN zusammen. Das Ziel: Mit der Simulation sollen die Richter jetzt umgestimmt werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Wohnungsmiete in Südholstein höher als im Rest vom Land

Am Dienstag sind die ersten Zahlen der Volkszählung von 2022 veröffentlich worden. Erstmals hat dabei auch das Thema Mieten und Wohnen eine zentrale Rolle gespielt. Unter anderem konnte herausgefunden werden, dass die durchschnittliche Nettokaltmiete in Südholstein in ganz Schleswig-Holstein am höchsten ist. In Stormarn kostet der Quadratmeter laut der Studie im Schnitt 8,65 Euro, in Pinneberg 8,29 Euro und in Segeberg 7,93 Euro. Der Durchschnittswert für Schleswig-Holstein liegt bei 7,41 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Viele Sachbeschädigungen in Bad Bramstedt

In der Innenstadt von Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat es eine Serie von Sachbeschädigungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden gestern in bisher 18 bekannten Fällen unter anderem Autos, Anhänger, Schaufensterscheiben und Verkehrsschilder beschmiert. Die Schmierereien zeigen laut Polizei alle den gleichen Schriftzug. Auch zwei Gemeinschaftsschulen sind betroffen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro und bittet um Zeugenhinweise. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:00 Uhr

