Ergebnisse Europawahl in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn

Bei der Europawahl am Sonntag haben sich in Südholstein die meisten Menschen für die CDU entschieden. In den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn kommen die Christdemokraten auf jeweils über 30 Prozent der Stimmen. Damit legt die CDU im Vergleich zur Wahl 2019 in allen drei Kreisen um etwa vier Prozentpunkte zu. Zweistellige Ergebnisse hat auch die AfD in allen drei Kreisen erreicht - im Schnitt rund 12 Prozent. Die Grünen müssen Verluste verzeichnen: Sie haben in Pinneberg, Segeberg und Stormarn im Schnitt knapp 15 Prozent erreicht und damit überall zweistellige Verluste erlitten. Die Wahlbeteiligung lag in den Kreisen zwischen 64 und 69 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Wedel und Barsbüttel

In zwei Städten in Südholstein haben am Sonntag Wählerinnen und Wähler über das Amt des Bürgermeisters entschieden. In Wedel (Kreis Pinneberg) ist der umstrittene Amtsinhaber Gernot Kaser (parteilos) nach nur zwei Jahren wieder abgewählt worden. Knapp 40 Prozent der Wahlberechtigten haben für die Abwahl gestimmt. 15 Prozent waren gegen seine Abwahl. Der Stadtrat hatte aufgrund von Streitigkeiten Ende März ein Abwahlverfahren gegen ihn eingeleitet. Jetzt muss noch der entsprechende Ausschuss in Wedel das Ergebnis feststellen. In Barsbüttel (Kreis Stormarn) gab es eine reguläre Bürgermeisterwahl. Da ist Amtsinhaber Thomas Schreitmüller (parteilos) wiedergewählt worden. Für ihn geht es damit in eine vierte Amtszeit. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

