Stand: 03.06.2024 12:03 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ab Montag Baustellen auf der A1, A7 und A23

Auf der A23 entsteht zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord (beide Kreis Pinneberg) gerade eine neue Großbaustelle. Ab Montag kommen auch auf A7 und A1 weitere Einschränkungen dazu. Auf der A7 Richtung Hamburg bei Quickborn und Norderstedt (beide Kreis Segeberg) ist seit dem Morgen die rechte Spur gesperrt. Dort werden die Schäden vom Winter ausgebessert, teilt die zuständige Projektgesellschaft mit. Dienstag und Mittwoch wiederholt sich das dann jeweils von 8 bis 17 Uhr. Auch auf der A1 Richtung Hamburg sind ab Montag bei Bargteheide (Kreis Stormarn) bis Ende des Jahres lediglich zwei Spuren frei. Hier wird eine Brücke erneuert, teilt die Autobahn GmbH mit. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Prozessbeginn: Mann soll in Uetersen Zehnjährige missbraucht haben

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) muss sich von heute an ein 56 Jahre alter Mann aus Hamburg verantworten. Ihm wird mehrfacher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. In Uetersen (Kreis Pinneberg) soll er laut Anklage in den Jahren 2017 und 2018 mehrfach sexuelle Handlungen an der Tochter seiner Lebensgefährtin vorgenommen haben. Das Mädchen sei damals zehn Jahre alt gewesen, teilte die Polizei mit. In dem Fall sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

SV Todesfelde verliert gegen Werder Bremen 2

Eine Dorfmannschaft aus dem Kreis Segeberg mischt ab der kommenden Saison die Fußball Regionalliga Nord auf. Der SV Todesfelde ist ja schon am Mittwoch aus der Oberliga aufgestiegen, am Sonntag stand dann das bedeutungslose Spiel gegen Werder Bremen II an. Das ging 0:3 verloren. Der Erste Vorsitzende Holger Böhm richtet seinen Blick aber sowieso schon auf den Kader für die nächste Saison und schließt Neuzugänge nicht aus. Die kommende Regionalliga-Saison startet laut Verband Ende Juli. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2024 | 08:30 Uhr