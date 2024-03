Stand: 21.03.2024 09:57 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stillstand bei den Bussen der VHH

Die Busse der VHH bleiben heute stehen, ver.di hat die rund 2.500 Beschäftigten zum dreitägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind davon viele Busse im Hamburger Norden und auch wichtige Linien im Kreis Pinneberg, zum Beispiel zwischen Elmshorn und Schenefeld oder auch Wedel und Norderstedt. Die Busse der VHH-Tochter Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft fahren ganz normal. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Schulkinder aus Stormarn fahren bald kostenlos Bus und Bahn

Im Kreis Stormarn können bald alle Schulkinder der Klassen 1 bis 10 kostenlos Bus und Bahn fahren – das hat der Hauptausschuss des Kreises am Mittwoch einstimmig beschlossen. Bisher gab es diese vollfinanzierten Tickets nur für diejenigen, die relativ weit von der Schule weg wohnen. Ein weiterer Antrag der SPD, das Deutschlandticket für Schüler der Klassen 11-13 für nur 19 Euro anzubieten, sei allerdings gescheitert, erklärt SPD-Fraktionsvize René Wendland. Stattdessen müssen die älteren Schüler jetzt bis Sommer warten, ab dann soll landesweit auch für sie vergünstigte Deutschland-Tickets geben - und zwar für 29 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Ärzte an Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg streiken

Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) wollen heute streiken. Dazu aufgerufen hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Sie fordert 15 Prozent mehr Geld und einen Inflationsausgleich. Für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung braucht es zufriedene Ärzte, so ein Gewerkschaftssprecher. Die rund 60 angestellten Mediziner in Henstedt-Ulzburg bekommen nach Angaben des Marburger Bundes bis zu zehn Prozent weniger Lohn als ihre Kolleginnen und Kollegen an kommunalen Kliniken beispielsweise im nahen Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 07:00 Uhr

