Kriminalstatistik für Stormarn: Einbrüche nehmen zu

Wohnungseinbrüche, Kupferdiebstähle und aufgebrochene Geldautomaten: Am Dienstag hat die Polizei Ratzeburg die Kriminalstatistik für den Kreis Stormarn veröffentlicht. Im vergangenen Jahr hat es demnach mehr als 400 Einbrüche im Kreis gegeben. Das sind fast 80 Prozent mehr als im Jahr 2022. Einbruchs-Hotspot bleibt dabei Ahrensburg. Dort haben sich seit 2022 die Einbrüche verdoppelt. Zugenommen haben auch Auto- und Ladendiebstähle oder Delikte wie Körperverletzungen und Bedrohungen. Eine erfreuliche Nachricht: Die Zahl an Drogen- und Cyberkriminalität ist zurückgegangen. Die Polizei konnte allerdings nicht einmal die Hälfte aller Fälle aufklären. Gründe nennt sie dafür nicht. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt ist das ein Minus von zehn Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

Asklepios-Regionalchef vor Stormarner Gesundheitsausschuss

Der Asklepios-Regionalgeschäftsführer Guido Lenz hat vor dem Gesundheitsausschuss des Kreises am Abend von Plänen berichtet und dafür geworben, den Klinikstandort in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) als Spezialversorger einzuordnen. Damit könnte die Klinik die Notaufnahme weiter betreiben, nachdem bereits klar ist, dass die Chirurgie schließen muss. Das Land müsste dem noch zustimmen, sagt Lenz: "Von der Struktur her sind wir schon so weit. Das Land könnte uns eigentlich morgen sagen: Jawohl, ihr seid ein Spezialversorger und dann wäre alles gut und das Thema wäre erledigt. Aber das Land macht das eben nicht. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann." Laut Lenz will das Land im Juni darüber entscheiden, wie es konkret mit der Klinik in Bad Oldesloe weitergeht. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

