Kreis Stormarn: Schnellere Einführung der Bezahlkarte abgelehnt

Im Sommer soll in Schleswig-Holstein die Bezahlkarte für Geflüchtete kommen. In Stormarn hat der Finanzausschuss des Kreises schon am Montag über eine schnellere Einführung der Bezahlkarte abgestimmt. Der Antrag der AfD wurde allerdings mit zehn zu eins Stimmen abgelehnt. Der Vorsitzende des Finanzausschusses, René Wendland von der SPD, sagte, er erhoffe sich nicht allzu große Einsparungen durch eine Bezahlkarte. Die schnellere Einführung in Stormarn dürfte laut Wendland vom Tisch sein - man warte auf den landesweiten Start. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Sanierungsarbeiten B206: Abschnitt bis Freitag gesperrt

Die B206 rund um Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist in keinem guten Zustand. Zwischen der A21 und Wittenborn ist die Anzahl an Schlaglöchern so groß, dass der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) einen Teil der Strecke von Dienstag bis Freitag für Sanierungsarbeiten sperren muss. Ab kommender Woche soll dann die Ortsdurchfahrt durch Bad Segeberg rund einen Monat lang saniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Fußballerin des Jahres: Indra Hahn von SV Henstedt-Ulzburg ausgezeichnet

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hat am Montagbend die besten Fußballer, Trainer und Schiedsrichter des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Dabei ging auch ein Preis nach Segeberg. Beste Fußballerin ist Indra Hahn. Die Stürmerin vom Regionalligisten SV Henstedt-Ulzburg hat den Titel nach 2021 schon zum zweiten Mal gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

