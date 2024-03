Stand: 05.03.2024 09:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kreis Pinneberg: So viele neue Photovoltaik-Anlagen wie noch nie

Im Kreis Pinneberg sind vergangenes Jahr mehr als 830 Photovoltaik-Anlagen ans Netz gegangen. Das ist laut Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) Rekord. Der Kreis sieht allerdings noch Luft nach oben. Erst auf 1,5 Prozent der Dächer von Privatpersonen seien Photovoltaik-Anlagen installiert worden, so die Klimaschutzmanagerin des Kreises. Ein sogenanntes Solarkataster auf der Website vom Kreis Pinneberg soll Bürgerinnen und Bürgern jetzt helfen, herauszufinden, ob das eigene Dach geeignet ist, wie viel die Anschaffung in etwa kostet und ob sie sich finanziell lohnt. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Podiumsdiskussion zum Thema Photovoltaik in Uetersen

Am Abend diskutieren in Uetersen (Kreis Pinneberg) Parteien, die Verbraucherzentrale sowie Bürgerinnen und Bürger bei einer Podiumsdiskussion über das Thema Photovoltaik. Unter anderem soll geklärt werden, auf welche Förderprogramme Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf von Photovoltaik-Anlagen in Schleswig-Holstein setzen können und welche Anreize die Politik für den Ausbau von Solarenergie schaffen kann. Mit dabei sind unter anderem die energiepolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Grünen und von CDU/CSU sowie der Vorstand der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Die Podiumsdiskussion beginnt um 18.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Bürgerdialog zur Stromtrasse NordOstLink in Bad Bramstedt

Der Bau der Stromtrasse NordOstLink von der Westküste in Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern betrifft viele Anwohner. Am Montag hat in Heide (Kreis Dithmarschen) ein erstes Gespräch zwischen den Netzbetreibern Tennet, 50Hertz und Betroffenen stattgefunden. Heute Abend gibt es einen weiteren Bürgerdialog in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) zwischen 16 und 19 Uhr. Weitere Infoveranstaltungen finden auch in dieser Woche in Schenefeld (Kreis Pinneberg) oder am 11. März in Bad Segeberg statt. In Heide waren gestern etwa 80 Menschen ins Bürgerhaus gekommen. Darunter waren laut den Veranstaltern zum einen Landwirte, unter deren Feldern die gut 75 Meter breite Trasse verlaufen könnte. Zum anderen waren Bürger anwesend, die bald ein Umspannwerk hinter ihrem Garten stehen haben könnten. Auch sie äußerten Bedenken gegen die Pläne. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

