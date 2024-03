Stand: 01.03.2024 10:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Juwelendieb aus Schleswig-Holstein geschnappt

Die Polizei in Hamburg hat einen mutmaßlichen Juwelendieb aus Schleswig-Holstein festgenommen. Der 38-Jährige soll nach Angaben eines Polizeisprechers im Februar zwei Schmuckgeschäfte in Glückstadt (Kreis Steinburg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) überfallen und ausgeraubt haben. Der Mann wurde nun in seiner Wohnung in der Gemeinde Tensbüttel-Röst im Kreis Dithmarschen festgenommen. Auch in der Wohnung seiner Freundin in Hamburg konnten Beweismittel sichergestellt werden. Der Juwelendieb sitzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 10:00 Uhr

Weniger Einnahmen: Geldsorgen beschäftigen Städte und Gemeinden

Viele Kommunen in Schleswig-Holstein haben finanzielle Probleme. Wie der Gemeindetag mitteilte, liegt der Grund unter anderem bei höheren Ausgaben für den öffentlichen Dienst, steigenden Kosten für die Kinderbetreuung und der Aufnahme von Geflüchteten. Rellingen (Kreis Pinneberg) beispielsweise hat Probleme, weil die Gemeinde wegen der schwächelnden Wirtschaft weniger Gewerbesteuern bekommt. Die Ausgaben liegen bei 53 Millionen Euro, die Einnahmen aber nur bei rund 50 Millionen. Die Gemeinde musste deshalb neue Kredite aufnehmen und Gebühren wie die Hundesteuer stark erhöhen. Bargteheide (Kreis Stormarn) hingegen ist seit 17 Jahren schuldenfrei und hat einige Rücklagen aufgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten der Deutschen Bahn sorgen für massive Zugausfälle in SH

Zwischen Hamburg und Itzehoe/Wrist (beide Kreis Steinburg) fallen von heute an Züge der Linien RB61 und RB71 aus. Grund dafür sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Bis zum 19. April muss laut Bahn mit Einschränkungen gerechnet werden. Am kommenden Dienstag und Mittwoch fallen auch zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) sowie Hamburg-Altona Züge aus. Und ab Mitte März sollen zwischen Hamburg und Pinneberg keine Züge mehr fahren. Auch dort sind nach Angaben der Bahn umfangreiche Bauarbeiten der Grund. Pinneberg wird somit zur Sackgasse für Regionalzüge, Pendler nach Hamburg müssen dann auf die S-Bahn umsteigen. Die Nordbahn will außerdem Busse einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:00 Uhr

Ellerauer Straße in Quickborn am Sonnabend gesperrt

Die Ellerauer Straße in Quickborn (Kreis Pinneberg), die parallel zur AKN verläuft, muss am Sonnabend gesperrt werden. Wie die Stadt mitteilt, soll für den Ausbau der S-Bahn ein Baum gefällt werden. Die Straße bleibt von 8 bis etwa 16 Uhr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.03.2024 | 08:30 Uhr