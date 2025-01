Stand: 28.01.2025 08:29 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Steueroase Sachsenwald soll eingemeindet werden

Die mutmaßliche Steueroase im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll künftig zu einer Kommune gehören. Das Land will, dass das Gebiet eingemeindet wird. Am Montag haben sich deshalb der Landrat des Kreises Herzogtum-Lauenburg, Christoph Mager (CDU), Vertreter des Landes und der angrenzenden Gemeinden, sowie der Eigentümer Gregor von Bismarck getroffen. Der Sachsenwald ist bisher gemeindefreies Gebiet mit Steuerprivilegien. In einer kleinen Waldhütte sollen angeblich 20 Firmen dort ihren Sitz haben. Die Gemeinden sollen nun untereinander klären, welche das Gebiet übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Kirchenkreis Ostholstein: Zu wenig Pastoren für zu viele Gemeinden

Im Kirchenkreis Ostholstein sehen sich die Pastoren mit neuen Herausforderungen konfrontiert. In den vergangenen sechs Jahren wurden 13 der ursprünglich 71 Pastorenstellen gestrichen, was vor allem an Nachwuchsproblemen und den gestiegenen Kirchenaustritten liegt, heißt es vom Kirchenkreis. Dadurch betreuen viele Geistliche mittlerweile mehrere Gemeinden gleichzeitig. Johannes Höpfner ist ein Vollzeitpastor, der seit Kurzem in gleich zwei Gemeinden tätig ist. "Das ist eine Herausforderung. Es ist so, dass ich an einem Sonntagvormittag zwei Gottesdienste halte. Aber an Weihnachten, wenn an beiden Orten gleichzeitig Gottesdienste sind, funktioniert das nicht." | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Sanierung der Schule Johanneum zu Lübeck steht an

Das Johanneum zu Lübeck wird ab Ende 2025 umfassend saniert und modernisiert. Die Hansestadt will die unter Denkmalschutz stehende Schule an moderne pädagogische Anforderungen anpassen, heißt es von der Stadt. Die Arbeiten sollen schrittweise bis 2031 abgeschlossen sein. Während der Umbauten wird der Schulbetrieb an einer Ausweichschule fortgesetzt. Grundlage der Planung sind Ergebnisse der Ideenwerkstatt "Johanneum neu denken", bei der Schüler und Lehrkräfte ihre Ideen eingebracht haben. Ziel ist es, einen zukunftsfähigen Schulstandort mit moderner Infrastruktur und mehr Gemeinschaftsflächen zu schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Neue Pläne für stillgelegte Bahnstrecke Hamburg-Geesthacht

Die Bahnstrecke Hamburg-Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) könnte möglicherweise reaktiviert werden. Schleswig-Holstein und Hamburg starten die Vorplanungen und haben nach eigenen Angaben dafür eine Vereinbarung über 1,5 Millionen Euro abgeschlossen. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss im Landtag muss noch zustimmen. Die AKN Eisenbahn GmbH sei mit der Vorplanung beauftragt, teilte das Verkehrsministerium in Kiel mit. Die soll voraussichtlich Ende 2026 abgeschlossen sein. Der letzte reguläre Personenzug auf dieser Strecke ist laut Verkehrsministerium vor etwa 70 Jahren gefahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:00 Uhr

