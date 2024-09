Stand: 17.09.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck erreicht Platz acht im Smart City Index 2023

Der Digitalverband Bitkom hat erneut den Smart City Index für Deutschlands Großstädte veröffentlicht Lübeck belegt dabei den 8. Platz. Die Stadt wird demnach für seine Fortschritte in der Digitalisierung gelobt. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sieht darin eine Anerkennung für die Investitionen in die Smart City-Infrastruktur und die enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Die Spitzenplätze im Ranking gehen an München, Hamburg und Köln. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

Neuer Kommandeur für Heimatschutz im Norden ernannt

Die Bundeswehr stellt den Heimatschutz im Norden neu auf. Frank-Eckhard Brand, Lübecker Strafverteidiger und Reservist, wird der neue Kommandeur des Heimatschutzes. Am Dienstag findet in Schwerin der Aufstellungs-Appell statt. Brand bezeichnet die Aufgabe als große Herausforderung, da es bisher keine vergleichbare Position für einen Reservisten gegeben habe. Der Hintergrund: Der Heimatschutz in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird künftig im neuen Heimatschutzregiment 4 zusammengefasst. Der Dienstsitz ist die Kaserne in Alt-Duvenstedt bei Rendsburg. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

Hochwasser: Lauenburg bereitet sich vor

Die Auswirkungen des Hochwassers werden vermutlich auch in Schleswig-Holstein zu spüren sein. Das Innenministerium erwartet Ende der Woche einen moderaten Anstieg der Elbe. Die Stadt Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) rechnet Anfang nächster Woche mit einer kleineren Hochwasserwelle. Die Stadt bereite sich dennoch auf den Ernstfall vor. Heute ist ein erstes Treffen mit Polizei und Feuerwehr geplant. Man rechne mit einem Pegelstand von etwa sechs Metern. Kritisch werde es erst bei 7,50 Meter, sagte Lauenburgs Bürgermeister Thorben Brackmann (CDU) NDR Schleswig-Holstein. Deshalb bestehe kein Grund zur Panik. Die Lage werde aber genau beobachtet. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:00 Uhr

