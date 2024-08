Stand: 28.08.2024 14:24 Uhr Dritte Nacht in Folge: Mülltonnenbrände in Neustadt

In Neustadt (Kreis Ostholstein) haben in der Nacht auf Mittwoch erneut Mülltonnen gebrannt. Das Feuer, das in einem kleinen Unterstand ausbrach, beschädigte zwei danebenstehende Autos. Verletzt wurde niemand. Dies war bereits der dritte Mülltonnenbrand in drei Nächten, alle in der Nähe des Feuerwehrhauses. Wehrführer Marcel Moldenhauer berichtet, dass seine Kameraden zunehmend unruhig schlafen. Die Kriminalpolizei ermittelt und geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Zeugenaussagen und Beweismittel werden derzeit ausgewertet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein