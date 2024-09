Stand: 16.09.2024 14:51 Uhr Erneut Feuer in Scharbeutz: Polizei vermutet Brandstiftung

Zum fünften Mal innerhalb von drei Wochen hat es in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) gebrannt. Am Sonntagabend stand das Reetdach eines Toilettenhauses in der Strandallee in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, größere Schäden wurden verhindert. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Bereits Ende August brannten ein Restaurant, Strandkörbe und ein Papiercontainer in der Nähe. Die Kriminalpolizei Lübeck ermittelt.

