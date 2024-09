Stand: 10.09.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Benefizkonzert für Restaurierung der Stellwagen-Orgel in Lübeck

Das Europäische Hanse-Ensemble gibt am 24. September ein Benefizkonzert zugunsten der Restaurierung der Stellwagen-Orgel in der Lübecker Jakobi-Kirche. Auf dem Programm stehen Werke von Weckmann, Bernhard und Albert. Die über 500 Jahre alte Orgel gilt als kulturell wertvolles Instrument, doch die Orgelpfeifen sind durch Korrosion stark gefährdet. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, die Erlöse fließen in die dringend notwendige Restaurierung. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Straßenbeleuchtung in Lübeck für eine Stunde ausgefallen

Am Sonnabend blieb Lübeck für etwa eine Stunde im Dunkeln. Wie der Netzbetreiber TraveNetz mitteilte, fiel gegen 21 Uhr die Straßenbeleuchtung in der gesamten Stadt aufgrund eines Fehlers in der Steuerungssoftware aus. Der Fehler konnte jedoch behoben werden, sodass die Beleuchtung nach etwa einer Stunde wieder funktionierte. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Sperrung an der A1-Anschlussstelle Jahnshof

Die Bauarbeiten an der A1 schreiten voran. Ab Dienstag wird an der Anschlussstelle Jahnshof im Kreis Ostholstein gearbeitet, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Ab 9 Uhr wird die Ausfahrt Oldenburg in Holstein in Richtung Süden gesperrt. Laut Autobahn GmbH werden dort Drainageleitungen erneuert. Die Sperrung soll bis 13 Uhr andauern. Eine Umleitung ist eingerichtet. Das Auffahren auf die Autobahn bleibt möglich. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Planfeststellungsunterlagen zur Elbe-Lübeck-Leitung liegen aus

Die Planfeststellungsunterlagen für den ersten Abschnitt der Elbe-Lübeck-Leitung werden ab Dienstag öffentlich ausgelegt. Sie betreffen das Teilstück zwischen dem Umspannwerk Lübeck-West und dem neuen Netzknoten in Sahms (Kreis Herzogtum Lauenburg), wie Netzbetreiber Tennet mitteilte. Die 380-kV-Leitung ist Teil des Netzausbaus in Schleswig-Holstein und wird bis Krümmel an die Elbe geführt. Am Mittwoch findet dazu eine Informationsveranstaltung in den Lübecker Media Docks von 16 bis 20 Uhr statt. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min