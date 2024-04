Stand: 09.04.2024 15:17 Uhr Elbe-Lübeck-Stromleitung: Korridor für möglichen Trassenverlauf steht

Bis 2029 will Netzbetreiber Tennet die Elbe-Lübeck-Stromleitung bauen. Die 80 Kilometer lange Trasse führt von Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) bis nach Krümmel bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Ein genauer Streckenverlauf steht noch nicht fest, aber ein Korridor wurde inzwischen erarbeitet. Dort soll jetzt an den möglichen Maststandorten der Boden untersucht werden. Dazu bohren Fachleute zwischen Lübeck und Sahms in Lauenburg Testlöcher. Aus ihnen werden Bodenproben entnommen und später im Labor untersucht. Ziel ist es laut Tennet Standorte zu finden, die den Masten genug Standfestigkeit bieten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Energiewende