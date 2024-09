Stand: 10.09.2024 13:40 Uhr Erste Lange Nacht der Demokratie am 2. Oktober

In Schleswig-Holstein findet am 2. Oktober die erste lange Nacht der Demokratie statt. In insgesamt 16 Städten und Gemeinden soll es an diesem Abend zahlreiche kostenfreie Veranstaltungen geben. Koordiniert wird die Veranstaltungsreihe vom Landesverband der Volkshochschulen und dem Landesbeauftragten für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann: "Wir wollen mit der langen Nacht der Demokratie am 2. Oktober in den Tag der Deutschen Einheit reinfeiern." In Pinneberg (Kreis Pinneberg) gibt es beispielsweise ein Improvisationstheater zum Thema Demokratie und von Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) aus eine Fährfahrt durch die Halligen mit einer Lesung an Bord.

