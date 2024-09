Stand: 09.09.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

VfB Lübeck verliert, Phönix Lübeck siegt in der Regionalliga

Der VfB Lübeck hat am Sonnabend auswärts beim SSV Jeddeloh mit 2:3 verloren. Nach sieben Spielen steht der Drittliga-Absteiger mit nur acht Punkten auf Platz 10 der Tabelle. Besser lief es für den Stadtrivalen Phönix Lübeck: Sie siegten auswärts mit 2:1 gegen die Reserve von Holstein Kiel und stehen damit aktuell auf Platz 4 der Regionalliga Nord. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Schwerer Unfall in Lübeck: Motorradfahrer verletzt

Bei einem Unfall am Sonnabend in der Lübecker Innenstadt sind ein 24-jähriger Motorradfahrer und seine 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein entgegenkommendes Auto die beiden erfasst, als es links abbiegen wollte. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, seine Beifahrerin erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Unfallort an der Kreuzung Falkenstraße und Brückenweg war für mehrere Stunden gesperrt. Der 70-jährige Autofahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau startet mit Sieg in neue Handball-Saison

Der VfL Lübeck-Schwartau ist mit einem 33:30-Sieg gegen TV Großwallstadt erfolgreich in die neue 2. Handball-Bundesliga gestartet. Rückraumspieler Ole Hagedorn lobte die Leistung des Teams, das 60 Minuten lang intensiv gekämpft habe. Trotz einiger unglücklicher Gegentore zeigte die Abwehr eine starke Leistung. Am Freitag geht es für den VfL auswärts gegen TUS N-Lübbecke weiter. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Sperrung der A20-Anschlussstelle Lübeck-Genin

Autofahrer auf der A20 müssen ab Montag Geduld mitbringen. Die Anschlussstelle Lübeck-Genin ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt, da die Fahrbahndecke erneuert wird. Laut der Autobahn GmbH dauern die Arbeiten bis voraussichtlich 5. Oktober. Umleitungen sind sowohl von der A20 als auch von der A1 über die Anschlussstelle Lübeck-Moisling ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min