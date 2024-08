Stand: 01.08.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Heiligenhafen führt kostenlosen Busverkehr ein

Einheimische und Gäste können kostenlos in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) mit dem Bus fahren. Damit will die Stadt nach eigenen Angaben mehr Menschen für den ÖPNV begeistern. Bis zu 25.000 Euro pro Jahr koste das Projekt. Der Hintergrund: Bisher sind die Busse in Heiligenhafen laut Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) kaum ausgelastet, dafür wären aber besonders in der Hochsaison viele Autos auf den Straßen unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

Unfall in Timmendorfer Strand: Touristenbahn und Auto zusammengestoßen

In Timmendorfer Strand (Ostholstein) ist am Mittwochnachmittag ein Lieferwagen mit einer kleinen Touristenbahn zusammengestoßen. Da zunächst unklar war, wie viele Personen verletzt wurden, hatte die Leitstelle einen Großalarm ausgelöst. Der 35-jährige Fahrer der Bahn wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt, der herbeigerufene Rettungshubschrauber konnte noch im Anflug wieder umdrehen. Die Bahn, die vor allem für Gäste auf Straßen und der Strandpromenade unterwegs ist, musste fahruntüchtig abgeschleppt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

IHK zu Lübeck: Ausbildungsbetriebe bemühen sich um Auszubildende

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit Schleswig-Holstein beginnen nach aktuellem Stand in diesem Sommer rund 9.200 junge Menschen ihre Berufsausbildungin einem Betrieb. Zugleich hätten die Betriebe mehr als 7.300 Ausbildungsstellen nicht besetzen können. Die schwierige Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat laut IHK und Handwerkskammer zu einem Umdenken in den Betrieben geführt. "Der Obstkorb und der Wasserspender im Betrieb reichen nicht mehr aus, um Beschäftigte und Bewerber zu begeistern", sagt Sebastian Grothkopp von der IHK zu Lübeck. Daher würden manche Firmen zum Beispiel Ausbildungen in Teilzeit oder besondere Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen anbieten. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 09:00 Uhr

Ermittlungen nach Supermarktdach-Einsturz in Ratzeburg

Nach dem Einsturz eines Supermarktdachs in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) laufen die Ermittlungen. Am Dienstagnachmittag war das Dach eines Netto-Marktes in der Möllner Straße in sich zusammengebrochen. Zwölf Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Geschäft, zwei von ihnen wurden verletzt, ein Betroffener kam ins Krankenhaus. Nach Angaben einer Polizeisprecherin stürzte in der Nacht zu Mittwoch noch ein weiterer Teil des Daches ein. Die Kriminalpolizei und die Lübecker Staatsanwaltschaft haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und einen Gutachter beauftragt. Wann dieser mit seiner Arbeit beginnen kann, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 16:30 Uhr

