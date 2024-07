Stand: 25.07.2024 08:12 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Großenbrode: Feuer zerstört Yacht im Hafen

An einem Steg im Kommunal- und Sportboothafen in Großenbrode (Kreis Ostholstein) ist Donnerstagmorgen eine Yacht ausgebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Süd hatten Besitzer eines Nachbarbootes um kurz nach fünf Uhr die Feuerwehr alarmiert. Nach etwa einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Die Yacht drohe zwar nicht zu sinken, sei aber manövrierunfähig und müsse aus dem Wasser geholt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR Schleswig-Holstein. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Gefährliches Manöver auf A1 bei Heiligenhafen

In der Nähe von Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) hat die Polizei einen Autofahrer nach einem gefährlichen Manöver auf der A1 gestoppt. Der Mann war Dienstagabend falsch herum auf die Autobahn aufgefahren. Laut Polizei bemerkte der Fahrer wohl seinen Fehler, wendete sein Fahrzeug und fuhr Richtung Süden weiter. "Während der Fahrt ist er aber mit einer Betonleitwand kollidiert", so ein Sprecher. Der Wagen wurde anschließend in Oldenburg von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer 1,66 Promille hatte. Nach Angaben der Polizei wurde ihm der Führerschein abgenommen. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

DLRG-Rettungsschwimmer warnen vor dem Ertrinken in Seen und Flüssen

Heute am Welttag gegen das Ertrinken warnen die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer vor den Gefahren besonders in Seen und Flüssen. Häufig würden sie von Badegästen unterschätzt werden. Die Ehrenamtlichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beobachten zudem immer öfter, dass Eltern am Strand oder an den Badestellen eher auf ihr Smartphone schauen als darauf zu achten, was ihre Kinder machen. Allein am vergangenen Wochenende haben laut DLRG Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer in Timmendorfer Strand und Scharbeutz (beide Kreis Ostholstein) rund fünfzig Mal geholfen, am Strand verloren gegangene Kinder zu suchen. Vergangenes Jahr ertranken laut der DLRG mindestens 28 Menschen in Schleswig-Holsteinischen Gewässern. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

