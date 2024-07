Stand: 18.07.2024 08:23 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ferienbeginn und sommerliches Wetter: Staus erwartet

Auf der A1 rund um Lübeck und Ostholstein wird es am Wochenende voraussichtlich voll: Neben Schleswig-Holstein starten viele andere Bundesländer in die Sommerferien, dazu werden Urlauber aus den Niederlanden und Skandinavien sowie Tagestouristen erwartet. Der ADAC rechnet mit Staus und stockendem Verkehr unter anderem beim Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn), zwischen Pansdorf und Ratekau und auf der Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Unfall im Parkhaus

Im Parkhaus eines Einkaufszentrums in Lübeck-Buntekuh ist ein Autofahrer offenbar von der Bremse abgerutscht, als er mit seinem Wagen eine Abfahrt herunterrollte. Der Wagen fuhr nach Polizeiangaben gegen einen Stahlträger und durchbrach einen Zaun. Dort kam er zum Stehen. Der 82-jährige Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

Classical Beat Festival startet in Travemünde

Am Donnerstag beginnt das Classical Beat Festival, das während der Travemünder Woche zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt für Konzerte an die Ostsee holt. Der künstlerische Leiter Hans-Wilhelm Hagen erklärte, dass Big-Band-Musik und der Besuch des nationalen finnischen Jazz-Orchesters Umo aus Helsinki besondere Highlights seien. Für viele der Veranstaltungen gibt es noch Tickets. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

Travemünder Woche: Bundespolizei warnt vor Taschendiebstahl

Am Freitag startet die Travemünder Woche. Die Veranstalter rechnen mit bis zu einer halben Million Besuchern. Weil es in den Zügen voraussichtlich voll werden wird, bittet die Bundespolizei alle Reisenden, besondere Rücksicht aufeinander zu nehmen. Gleichzeitig warnt sie vor Taschendieben, die das hohe Reiseaufkommen ausnutzen könnten. Zur Abschreckung verstärkt die Bundespolizei ihre Präsenz an Bahnhöfen und in Zügen entlang der Strecke Lübeck-Travemünde, Züge sollen dazu videoüberwacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 16:30 Uhr

