Stand: 19.07.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bad Schwartau: Mann auf Baustelle verschüttet

Auf einer privaten Baustelle ist in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ein Mann bei Kellerarbeiten verschüttet worden. Nach Angaben der Polizei-Leitstelle befand sich der Mann eineinhalb Stunden in einer Notlage bis er schließlich befreit werden konnte. Bei Arbeiten an dem Kellergeschoss hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache die Absicherung des Mannes gelöst. Er steckte bis zu der Hüfte in der Erde. Die Rettung gestaltete sich schwierig, weil das Erdreich erst abgestützt werden musste. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

135. Travemünder Woche startet

In Travemünde beginnt am Freitag mit dem Kommando "Heißt Flagge" die 135. Travemünder Woche. Offiziell eröffnet wird die Segelsportveranstaltung um 18 Uhr. Dieses Mal allerdings nicht von Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Dieser lässt sich krankheitsbedingt von Senatorin Joanna Hagen (parteilos) vertreten. 20 verschiedene Regatten stehen in den kommenden zehn Tagen auf dem Plan, an denen rund 1.500 Seglerinnen und Segler aus 27 Nationen teilnehmen. Neben dem Segelsport gibt es ein großes Volksfest. Auf den verschiedenen Bühnen treten Singer-Songwriter, regionale Bands sowie internationale Stars auf, wie der ehemalige Genesis-Sänger Ray Wilson. Bis zum 28. Juli werden bei der Travemünder Woche bis zu 500.000 Gäste erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

