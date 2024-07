Stand: 12.07.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Classical Beat Festival begleitet Travemünder Woche

Am 19. Juli startet die Travemünder Woche. Zeitgleich findet das Classical Beat Festival statt, dessen Motto in diesem Jahr "Von Travemünde nach New York" lautet. Der künstlerische Leiter Hans-Wilhelm Hagen erklärte, dass Big-Band-Musik und der Besuch des nationalen finnischen Jazz-Orchesters Umo aus Helsinki besondere Highlights seien. Die Eröffnung in Lübeck ist bereits ausverkauft, aber für andere Konzerte gibt es noch Karten. Am 22. Juli treten vier Komponisten aus verschiedenen Ländern zugunsten der DLRG Lübeck auf. Auch traditionelle amerikanische, indigene Sounds werden im Brügmanngarten zu hören sein. Weitere Infos sind auf classicalbeat.de zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Größerer Flächenbrand in Göhl bei Oldenburg schnell gelöscht

In Göhl bei Oldenburg (Kreis Ostholstein) ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Flächenbrand gerufen worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte brannte ein Feld auf einer Fläche von etwa 900 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch einen defekten Mähdrescher. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

SHMF: Anastasia Kobekina erhält Leonard Bernstein Award

Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals (SHMF) wird heute in Lübeck der Leonard Bernstein Award verliehen. Die Preisträgerin in diesem Jahr ist die junge russische Cellistin Anastasia Kobekina. Die 29-Jährige gilt als eine der vielversprechendsten Cellistinnen ihrer Generation. Der Preis wird seit über 20 Jahren an herausragende junge Musiker verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 07:00 Uhr

