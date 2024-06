Stand: 19.06.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Munitionsbergung in der Ostsee kurz vor dem Start

In der Lübecker Bucht beginnt in diesem Sommer die Bergung alter Kriegsmunition. Geplant ist, vorerst rund 50 Tonnen aus dem Wasser zu holen. Wie das funktionieren soll, hat Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Abend auf einer Infoveranstaltung in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) erklärt. Goldschmidt sprach von Kriegsmunitions-Haufen, die korrodiert und verklumpt seien. Diese müssten - so wörtlich - auseinandergepflückt und dann der Entsorgung zugeführt werden. Laut Goldschmidt soll künftig eine große Plattform gebaut werden, auf der dann die Munition verbrannt werden kann, damit sie nicht über die A7 quer durch Deutschland transportiert werden muss. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

Unternehmer aus Großenbrode und Fehmarn klagen gegen die Bahn

Mehrere Unternehmer in Großenbrode und auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ziehen vor das Bundesverwaltungsgericht. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, klagen Campinglatz-Besitzer und Sportboothafen-Betreiber gegen Pläne der Bahn. Die sollen möglich machen, dass die Fehmarnsundbrücke an die neue Schienenhinterlandanbindung angebunden wird. Und zwar für den Fall, dass der geplante Tunnel unter dem Fehmarnsund nicht rechtzeitig bis zur Belttunnel-Eröffnung fertig wird. Die Kläger befürchten laut Zeitung lauten Schienenverkehr über die Brücke und sehen darin eine Gefahr für den Tourismusstandort. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

Digitalbranche trifft sich in Lübeck

Vertreterinnen und Vertreter von Firmen und aus der Digitalbranche treffen sich heute in Lübeck auf dem "IT4B Digital Summit". Das ist Schleswig-Holsteins größte IT-Messe. Laut Organisator Christian Wegner von der Industrie- und Handelskammer sind in diesem Jahr erneut 60 Aussteller dabei. Themen seien digitales Marketing, Cyber-Security und auch die Digitalisierung. Die Veranstalter erwarten etwa 1.000 Besucher. Karten können an der Tageskasse für 20 Euro gekauft werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

E-Highway zwischen Lübeck und Reinfeld droht das Aus

Seit einigen Jahren läuft der Feldversuch auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Lübeck mit Oberleitungen für hybride Lastwagen. Doch nun steht das Projekt auf der Kippe, weil die finanzielle Förderung durch den Bund in einem halben Jahr endet. Das Verkehrsministerium in Kiel kritisiert, dass es keine Anschlussfinanzierung gibt und fordert vom Bund, das Modellprojekt nicht voreilig auslaufen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck: Der HSV kommt

Im letzten Testspiel der Sommer-Vorbereitung trifft Fußballregionalligist VfB Lübeck auf den Hamburger SV. Die Partie gegen den Zweitligisten soll am 13. Juli auf der Lohmühle steigen. Fans können sich schon in dieser Woche Karten sichern: Der Ticket-Vorverkauf startet kommenden Donnerstag um 10 Uhr. Vorher sind noch weitere Testspiele gegen Mannschaften aus der näheren Umgebung geplant, und zwar in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), Dornbreite (Lübeck) und Eutin (Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 16:30 Uhr

