Polizei beschlagnahmt Drogen im Wert von knapp 900.000 Euro Stand: 12.06.2024 16:32 Uhr Der Polizei in Schleswig-Holstein ist nach eigenen Angaben ein großer Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler gelungen. Es gab drei Festnahmen. Auch eine Drogenküche entdeckten die Beamten.

Ein Mann aus Lübeck soll 20 Kilogramm Amphetamine an einen anderen Tatverdächtigen, 26 Jahre alt, aus Bad Oldesloe im Kreis Stormarnübergeben haben. Dabei wurde der 32-Jährige, der sich offenbar in Anlehnung an die Serie "Breaking Bad" selbst "Walter White" nennt, nach Angaben der Polizei auf frischer Tat ertappt. Die folgenden Ermittlungen hätten zu einer Drogenküche und einem weiteren, 34 Jahre alten Verdächtigen in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) geführt. Der selbsternannte "Walter White" soll gemeinsam mit ihm diese Drogenküche betrieben haben.

Polizei beschlagnahmt Marihuana, Ecstasy und Amphetamine

Bei Wohnungsdurchsuchungen hat die Polizei insgesamt weitere 63 Kilogramm Amphetamine gefunden, die laut Sprecherin Jacueline Fischer vermutlich aus der Drogenküche stammen. Außerdem wurden 15 Kilogramm Marihuana und etwa 10.000 Ecstasy-Pillen beschlagnahmt. Der Straßenverkaufswert liegt nach Polizeiangaben bei geschätzten 883.000 Euro. Die Beamten haben zudem Schreckschusspistolen, Messer und 9.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Mann aus Bad Oldesloe soll Pakete aus Spanien bekommen haben

Laut Polizei soll der 26-jährige Mann aus Bad Oldesloe gemeinsam mit weiteren Tatverdächtigen größere Mengen Marihuana in Paketen aus Spanien erhalten haben. Er und die beiden mutmaßlichen Betreiber der Drogenküche sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ihnen wird der illegale Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

