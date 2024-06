Stand: 06.06.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Raub in Lübeck: Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Handtaschen-Raub in Lübeck suchen die Ermittler jetzt Zeugen. In der Kronsforder Allee entriss laut Polizei ein Mann am späten Dienstagabend einer Frau die Umhängetasche. Zuvor hatte er seinem Opfer demnach Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Nach dem Raub floh der Unbekannte Richtung Innenstadt. Die Frau kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Angreifer war laut Beschreibung etwa 1,66 Meter groß, hatte eine schmale Statur und war zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hatte demnach dunkelblonde Haare mit leichtem Rotstich und trug einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit soll er mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer kakifarbenen Hose mit großen Taschen bekleidet gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.24 08:30 Uhr

Was macht unser Geschlecht aus? Neue Forschung an Uni Lübeck

In einem neuen Sonderforschungsbereich an der Uni Lübeck untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das menschliche Körpergeschlecht. Dabei arbeiten laut Universität zum ersten Mal Forscherinnen und Forscher aus 17 verschiedenen Fachbereichen zusammen - und zwar unter der Bezeichnung "Sex Diversity“. Wie Professor Christoph Rehmann-Sutter im Interview mit NDR Schleswig-Holstein erklärte, werden sich etwa 50 Wissenschaftlerinen und Wissenschaftler damit beschäftigen, wie sich Gene und Organentwicklungen, aber auch Gesellschaft, Rechte und Normen auf Körper und Geschlecht beziehen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt noch bis 2027. Bis dahin sollen erste Ergebnisse vorliegen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.24 08:30 Uhr

Sperrungen auf der A1 am Kreuz Lübeck

Auch heute wird am Kreuz Lübeck noch die Fahrbahn erneuert. Dadurch kommt es zu Sperrungen an den Übergängen von der A1 zur A20 in Richtung Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Aus Richtung Rostock kommend ist die Auffahrt zur A1 nach Lübeck nicht möglich. Die entsprechenden Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 16:30 Uhr

